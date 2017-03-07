"Ъ": закону о единой нации могут дать другое название

Законопроект о российской нации подвергся критике из-за названия, его решено изменить. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Валерий Тишков. О переименовании грядущего закона рассказал руководитель рабочей группы по подготовке концепции законопроекта, академик РАН

"Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название", - рассказал Тишков.

По его словам, рабочая группа представит законопроект через месяц. В его новой концепции будут оговариваться понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах России. Также в законопроекте пропишут политику государства в отношении малых и коренных народов и принципы этнологической экспертизы законопроектов.

Тишков добавил, что российской нации, скорее всего, будет посвящен специальный раздел.