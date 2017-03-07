В Министерстве обороны Британии выступают за поддержание "линий связи" с РФ

Великобритания выступает за поддержание "линий связи" с Россией, несмотря на сложности в отношениях между странами, заявил постоянный заместитель министра обороны Великобритании Стивен Лавгроув.

"Я думаю, мы хотим взаимодействовать с Россией. Это важно, чтобы линии связи оставались открытыми, чтобы мы понимали, как развивается их доктрина, а она изменилась значительно", — заявил Лавгроув, имея в виду внешнеполитическую и оборонную доктрины РФ.

Выступая в центре Atlantic Council в Вашингтоне, он сообщил, что именно в рамках поддержания таких контактов состоялась беседа заместителя начальника штаба минобороны Великобритании с его российским коллегой на прошлой неделе.

"Министр иностранных дел (Великобритании Борис Джонсон ) собирается встретиться с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым довольно скоро", — добавил Лавгроув.

Вместе с тем он отметил, что Великобритания не намерена отменять антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией вокруг Крыма, на которую "нельзя закрывать глаза".