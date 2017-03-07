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В Министерстве обороны Британии выступают за поддержание "линий связи" с РФ
Великобритания выступает за поддержание "линий связи" с Россией, несмотря на сложности в отношениях между странами, заявил постоянный заместитель министра обороны Великобритании Стивен Лавгроув.
"Я думаю, мы хотим взаимодействовать с Россией. Это важно, чтобы линии связи оставались открытыми, чтобы мы понимали, как развивается их доктрина, а она изменилась значительно", — заявил Лавгроув, имея в виду внешнеполитическую и оборонную доктрины РФ.
Выступая в центре Atlantic Council в Вашингтоне, он сообщил, что именно в рамках поддержания таких контактов состоялась беседа заместителя начальника штаба минобороны Великобритании с его российским коллегой на прошлой неделе.
"Министр иностранных дел (Великобритании Борис Джонсон) собирается встретиться с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым довольно скоро", — добавил Лавгроув.
Вместе с тем он отметил, что Великобритания не намерена отменять антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией вокруг Крыма, на которую "нельзя закрывать глаза".
Ранее МИД Соединенного Королевства объявил о предстоящем в ближайшие недели визите министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву. Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. Последний раз глава МИД Британии посещал Россию весной 2012 года. В посольстве Великобритании в РФ РИА Новости ранее уточнили, что визит Джонсона намечен на конец марта. Источник в российском МИД заявил РИА Новости, что визит Джонсона в Москву прорабатываться.
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