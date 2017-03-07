Опрос показал, что три четверти американцев считают Россию угрозой

Три четверти американцев считают Россию угрозой, это наивысший уровень со времен холодной войны, свидетельствуют результаты опроса CNN и компании ORC.

Согласно опросу, 75% опрошенных считают Россию "очень серьезной" (34%) или "умеренно серьезной" (41%) угрозой. Чуть больше половины демократов считают Россию "очень серьезной" угрозой, чуть больше половины республиканцев — "умеренно серьезной". В целом 85% демократов, 77% республиканцев и 68% независимых участников опроса считают Россию угрозой в той или иной степени.

В последний раз опасения достигали такого уровня в ноябре 1985 года, в начале эры перестройки и гласности в СССР.

При этом 55% говорят, что обеспокоены обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы в США, а 45% говорят, что это их не сильно беспокоит или не беспокоит вообще.

Больше, чем России, США боятся КНДР (81%) и запрещенной в России группировки "Исламское государство" (91%). Ирана опасаются 75% опрошенных.

Опрос проводился 1-4 марта среди 1,025 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3 процентных пункта.