В МИД Китая заявили о стратегическом значении отношений с Россией

Китай полностью уверен в отношениях с Россией, которые не подвержены влиянию внешних факторов, будет укреплять стратегическое сотрудничество по международным вопросам, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы полностью уверены в отношениях с Россией. У нас очень хорошие китайско-российские отношения. Между нами существуют отношения всестороннее стратегического партнерства и взаимодействия не потому что это удобно, а потому что это стратегическое решение обеих сторон, сделанное на основе фундаментальных интересов", — заявил на пресс-конференции Ван И в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Китайский министр подчеркнул, что двусторонние отношения в настоящий момент переживают лучший момент в своей истории и прошли испытание временем.

"Китайско-российские отношения не подвержены влиянию внешних факторов", — подчеркнул глава МИД КНР.

Он добавил, что в этом году лидеры России и Китая проведут ряд личных встреч, которые поднимут отношения на новый уровень. Стороны укрепят стратегическое взаимодействие по региональных и международным вопросам и совместно будут выступать стабилизатором в турбулентном мире, отметил глава МИД КНР.