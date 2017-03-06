Песков: истерика в Вашингтоне вредит отношениям России и США

Истерика американских СМИ вредит отношениям между Россией и США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Его слова передает телеканал CNN

«Настало время кому-нибудь в Штатах подумать: настолько ли мы слабы, что какая-то страна может вмешаться в наши внутренние дела и оказать влияние на нашу избирательную систему?», - заявил Песков.

Американские СМИ и разведсообщество США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках на избирательную систему страны. Согласно этим обвинениям, Кремль с помощью кибератак пытался повлиять на исход президентских выборов и помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трамп победить. Также команду Трампа в американской прессе часто обвиняют в контактах с российскими спецслужбами. В частности, с подобными обвинениями выступила 14 февраля газета The New York Times. В частности, в статье утверждалось, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с российским послом в США Сергеем Кисляком . После публикации сообщений помощник президента подал в отставку. Также сообщалось о встречах с дипломатом, которые якобы провели зять главы США Джаред Кушнер и два советника по предвыборной кампании - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Телеканал CNN предположил, что «Кисляк - высокопоставленный шпион». Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».