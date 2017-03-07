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Песков: истерика в Вашингтоне вредит отношениям России и США
Истерика американских СМИ вредит отношениям между Россией и США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает телеканал CNN.
«Настало время кому-нибудь в Штатах подумать: настолько ли мы слабы, что какая-то страна может вмешаться в наши внутренние дела и оказать влияние на нашу избирательную систему?», - заявил Песков.
Американские СМИ и разведсообщество США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках на избирательную систему страны. Согласно этим обвинениям, Кремль с помощью кибератак пытался повлиять на исход президентских выборов и помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трамп победить. Также команду Трампа в американской прессе часто обвиняют в контактах с российскими спецслужбами. В частности, с подобными обвинениями выступила 14 февраля газета The New York Times. В частности, в статье утверждалось, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с российским послом в США Сергеем Кисляком. После публикации сообщений помощник президента подал в отставку. Также сообщалось о встречах с дипломатом, которые якобы провели зять главы США Джаред Кушнер и два советника по предвыборной кампании - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Доказательства якобы были основаны на прослушивании телефонных звонков американскими спецслужбами. Телеканал CNN предположил, что «Кисляк - высокопоставленный шпион». Трамп назвал эти сообщения «фейковыми новостями».
В Москве все обвинения отвергли и назвали их беспочвенными. Ранее Песков заявил, что в России не имеют ни желания, ни намерения ассоциироваться с внутренними проблемами США. С таким заявлением Песков выступил, отвечая на вопрос корреспондента о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что его телефон прослушивал бывший глава государства Барак Обама. О прослушивании своих переговоров накануне выборов в октябре 2016 года Трамп заявил 4 марта.
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