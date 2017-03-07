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WADA истратило 3,7 миллиона долларов на поиски допинга в России

WADA истратило 3,7 миллиона долларов на поиски допинга в России
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Расходы Всемирного антидопингового агентства (WADA) на расследование ситуации с допингом в российском спорте составили около 3,7 миллиона долларов США, сообщил сайт организации.
Таким образом, расследование Ричарда Макларена обошлось в 10% годового бюджета WADA, который оценивается в 30 миллионов долларов.
В сообщении также приветствуется дополнительный взнос Польши в казну организации на ее усовершенствование. Он составил 50 тысяч долларов.
Недавно стало известно, что список запрещенных препаратов WADA может пополниться кофеином.
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Политика
Всемирное антидопинговое агентство
Ричард Макларен
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