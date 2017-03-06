Омбудсмен Кузнецова приветствует отмену приговора осужденной за репост Чудновец

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что приветствует решение суда об отмене приговора воспитательнице Евгении Чудновец.

"Освобождение Евгении Чудновец, которое состоялось благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры и поддержке общественного мнения, можно только приветствовать. Общественная позиция сыграла в этом важную роль, многие недоумевали по поводу этого решения", — сказала Кузнецова журналистам.

"Более того, в результате вступившего в силу приговора вызывала тревогу будущая судьба ребёнка самой Евгении. Осуждение мамы грозило ему пребыванием в детском доме. Самое главное, что теперь суд принял решение, благодаря которому ситуация исправлена: виновные наказаны, а мама вернется к ребенку", — добавила она.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Из видео следовало, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост данной записи.

Прокурор требовал для Чудновец пять лет заключения, но суд назначил ей шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец — с шести месяцев колонии до пяти месяцев. После этого в Верховный суд РФ Генпрокуратурой РФ было внесено кассационное представление о пересмотре приговора.