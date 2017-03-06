Военные самолеты НАТО провели разведку у границ России

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168855 в понедельник провел разведку к юго-западу от Севастополя, в этот же день стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным DANIC13 пролетел вблизи Калининградской области. Кроме того, в понедельник у границ Калининградской области был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией AWACS, принадлежащего одной из стран НАТО , передает «Интерфакс» со ссылкой на данные специализированных сайтов.

В последнее время самолеты стран НАТО часто приближаются к границам России.

Так, в последний день февраля разведывательный самолет ВВС США был зафиксирован в районе Калининграда. Днем ранее американский самолет-разведчик также провел трехчасовую операцию у границ Калининградской области.