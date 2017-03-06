Кремль отказался вмешиваться во внутренние проблемы США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не связывать Москву с вопросами внутренней политики Соединенных Штатов. Его слова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не нужно каким-то образом ассоциировать нас с внутренними американскими проблемами», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о слежке бывшего президента США Барака Обамы за нынешним американским лидером Дональдом Трампом

«Мы не имеем ни малейшего желания и ни малейшего намерения каким-то образом ассоциироваться с этими делами», — добавил Песков.