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Кремль отказался вмешиваться во внутренние проблемы США

Кремль отказался вмешиваться во внутренние проблемы США
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не связывать Москву с вопросами внутренней политики Соединенных Штатов. Его слова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Не нужно каким-то образом ассоциировать нас с внутренними американскими проблемами», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о слежке бывшего президента США Барака Обамы за нынешним американским лидером Дональдом Трампом.
«Мы не имеем ни малейшего желания и ни малейшего намерения каким-то образом ассоциироваться с этими делами», — добавил Песков.
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Политика США
Дмитрий Песков Дональд Трамп Барак Обама
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