У Украины нет шансов выиграть суд против России в Гааге

Иск Украины против России в Международный суд ООН в Гааге может обернуться против самого Киева. Такое мнение высказали «Известиям» российские политики и эксперты по международному праву. Украинская сторона обвиняет Москву в нарушении двух конвенций — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Но, несмотря на обещания президента Украины Петра Порошенко предоставить «доказательства преступлений» России, в Москве заверили, что Киев до сих пор не привел никаких серьезных аргументов в пользу своей позиции.

По мнению председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, у Москвы хорошие шансы добиться победы в этом деле, однако на «разбор полетов» может уйти несколько лет.

— Рассмотрение иска совершенно точно затянется надолго. В практике работы суда подобные дела — процесс неторопливый и размеренный. Я прогнозирую, что это не один год займет. У меня нет сомнений, что правда на российской стороне. В слушаниях участвует в высшей степени квалифицированная группа российских экспертов. Могу им только пожелать уверенности в своих силах и успешного завершения этой тяжбы. Важно, что иск носит псевдополитический, а не международно-правовой характер, — сказал «Известиям» сенатор.

Член совета по международно-правовым вопросам при МИД России , доктор юридических наук Владимир Котляр в разговоре с «Известиями» подчеркнул: это дело чревато для Киева имиджевыми потерями, поскольку оно поможет доказать «неправомерность» украинских обвинений.

— Это даже неплохо, что Украина организовала этот процесс, потому что никаких шансов выиграть дело у нее нет. У России же есть хорошая возможность опровергнуть все эти спекуляции, которыми Киев занимается уже несколько лет. Какая может быть расовая дискриминация? В опросах общественного мнения среди крымских татар, которые живут на полуострове, на вопрос, кто хотел бы уехать из Крыма, ни один из нескольких тысяч респондентов не изъявил желания перебраться в другое место. Несколько процентов ответили, что хотели бы уехать в другой район Крыма. Но на Украину хотели бы перебраться — 0%. Все остальные хотят жить в пределах Крыма вместе с теми, кого Киев обвиняет в расовой дискриминации, — сказал Владимир Котляр.

По словам правоведа-международника, подобные дела затягиваются на годы, хотя в конкретном случае всё может обернуться иначе. Эксперт считает, что Украине не удастся заручиться поддержкой необходимого числа судей, поскольку они «прекрасно видят, что происходит на Украине и в Киеве».

Иск Киева вообще противоречит международному праву, ведь дело было сфабриковано, считает член Постоянной палаты международного правосудия ООН, член Постоянной палаты третейского суда в Гааге Камиль Бекяшев

— Россия никогда не нарушала эти конвенции. А Украина не может привести ни одного примера нарушений с российской стороны. Кстати, Россия стояла у истоков разработки конвенции по ликвидации расовой дискриминации, поэтому у нас и в помине не было никакой дискриминации по расовому признаку. Грузия несколько лет назад уже пыталась нас обвинить в этом. Но суд отказал даже в приеме искового заявления. Что касается борьбы с терроризмом, Россия всегда боролась и борется с терроризмом. Все это понимают и знают, поэтому иск Киева обречен на провал, — заверил «Известия» Камиль Бекяшев.

Рассмотрение дела в Международном суде ООН, как правило, занимает очень много времени, поэтому ждать каких-то результатов в ближайшем будущем не стоит.

— Это долгая история, которая может продлиться не один год. Из-за нынешнего состояния международных отношений трудно предсказывать исход. А раз речь идет о суде ООН, то быстро дела там не решаются. Если говорить о шансах, то, с одной стороны, ряд судей не очень позитивно в целом настроены по отношению к России, а с другой — Украина сейчас, мягко говоря, не очень хорошо выглядит, учитывая всё происходящее в стране, — пояснил «Известиям» член Постоянной палаты третейского суда в Гааге, российский дипломат и правовед Станислав Черниченко.

Пока украинская сторона не предоставила никаких доказательств «преступлений» со стороны России, которые бы позволили Киеву выиграть дело. В российском МИДе ранее заявили, что Украина всячески уклоняется от диалога по существу, а подобные иски не позволяют урегулировать разногласия. По мнению Москвы, Киев ищет любой повод, чтобы подать иск против России в Международный суд.