В Нижнем Новгороде замуровали вход в штаб Навального

По ее словам, пеной залили вход в штаб, а также двери в соседний подъезд и парикмахерскую.

Степанова отметила, что представители штаба уже обратились в полицию, монтажную пену с дверей убрали. Она также рассказала, что сотрудники штаба обращались к правоохранителям накануне и сообщили о готовящейся провокации.

Ранее Навальный заявил о своем участии в предстоящих президентских выборах. В феврале 2017 года суд Кирова признал оппозиционера виновным в хищении денег предприятия «Кировлес» и приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Это лишает его права участвовать в предстоящей выборной кампании.

Однако Навальный заявил, что намерен оспаривать норму закона, которая запрещает ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором, в Конституционном суде РФ.