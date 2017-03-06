Журнал New Yorker вышел с обложкой с изображением Путина

Очередной номер американского еженедельника New Yorker вышел в понедельник с обложкой на русском языке и с изображением президента России Владимира Путина , сообщается на официальном сайте издания.

На обложке кириллицей написано "Нью-Йоркер". На переднем плане изображен Путин, который через монокль смотрит на летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа

Художник рисунка Бэрри Блитт также подписал на обложке свою фамилию на русском языке.

Иллюстрация объясняется статьей "Активные меры", озаглавленная также как "Путин, Трамп и новая холодная война" за авторством журналистов Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы.

Многостраничный труд трех журналистов The New Yorker представляет собой изложение общеизвестных фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого с комментариями представителей современной российской оппозиции, некоторых экспертов, но в основной массе – американских политиков, бывших чиновников и военных, а также неназванных "чиновников администрации" США.

Обобщение общеизвестного

Статья, которая по своему объему претендует на целое публицистическое исследование, начинается с экскурса в историю противостояния СССР и США в годы холодной войны с акцентом на усилия советских спецслужб по проведению антиамериканских информационных кампаний.

Вторая часть статьи, озаглавленная "Холодная война 2.0" представляет собой обзор уже традиционных для американской печати и политиков обвинений в адрес РФ в проведении кибератак и "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Эти обвинения в Москве неоднократно называли бездоказательными.

Третья часть "Мир Путина" посвящена краткому изложению (в характерной для Запада критической манере) внешней и внутренней политики действующего президента России с акцентом на российско-американские отношения.

Пятая и заключительная часть статьи называется "Теория турбулентности" и посвящена событиям после инаугурации Дональда Трампа, а также якобы его связям с Россией, о которых пишут в американских СМИ.

Авторы признают, что "ни один разумных аналитик не верит, что активные действия России в США и Европе привели к подъему Трампа и националистических политиков в Европе". Вместе с тем они заканчивают статью словами российского журналиста Алексея Венедиктова о том, что "турбулентность в Америке" в связи со скандалами вокруг Трампа выгодна России, у которой "развязаны руки".

Литературно-публицистический журнал The New Yorker печатается с 1925 года примерно по 47 номеров за год. Обложки издания не раз вызывали противоречивую реакцию аудитории.