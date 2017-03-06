Ле Пен считает холодную войну с Россией угрозой для Европы

Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу CBS News, что холодная война против России представляет опасность для Европы.

"Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза", — сказала Ле Пен, отметив, что концепция "российской угрозы" является "мошенничеством".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Ранее Запад и Киев неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.