Ле Пен: заявления об угрозе со стороны России являются мошенничеством

В интервью Марин Ле Пен попросили прокомментировать «российскую агрессию», на что она ответила, что ее не существует. Кандидат в президенты Франции сказала, что все заявления об угрозе со стороны России, которые часто звучат со стороны западных политиков, являются «мошенничеством», передает РИА «Новости».

«Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза», — сказала Ле Пен.