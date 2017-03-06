В Международном суде ООН начнется рассмотрение иска Украины против России

В Международном суде ООН в Гааге начнется рассмотрение иска Украины против России.

Киев утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Москве в действиях украинской стороны видят стремление не урегулировать существующие разногласия, а лишь найти повод для обращения против РФ в международные судебные инстанции. Суть претензий

Согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области, а также обстрелы гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Украина требует от суда принудить РФ, в частности, "прекратить поддержку вооруженных нелегальных групп, которые вовлечены в акты терроризма на Украине, в том числе ДНР, ЛНР", "немедленно предотвратить финансирование терроризма со стороны российских государственных лиц, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу ". Кроме того, Киев настаивает на выплате Россией "компенсации за сбитый Boeing рейса MH17".

Что касается обвинений в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина считает, что "Россия спроектировала незаконный референдум, который она стремилась осуществить в обстановке насилия и запугивания в отношении нероссийских этнических групп". Киев, согласно исковому заявлению, обвинил РФ в дискриминации крымских татар.

В Москве заявили, что намерены использовать все доступные средства правовой защиты. Как отметили в российском МИД , Киев не представил подтверждений, что в данном случае существуют подпадающие под конвенции обстоятельства. В ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против России санкции.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Процедура Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" , ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Впервые обвинения Киева в адрес Москвы о нарушении конвенций прозвучали более двух лет назад. Первый раунд российско-украинских консультаций по этой проблематике состоялся в Минске еще в январе 2015 года. Но в досудебном порядке уладить все существующие разногласия, похоже, не удалось: 16 января этого года Украина подала в Гаагу иск против России.

Первым в суде 6 марта выступит заявитель – украинская сторона. На следующий день, во вторник, свое видение ситуации озвучат представители России в процессе. Затем, в среду, слово снова возьмет делегация Украины. Завершатся слушания 9 марта выступлением российской стороны. Вердикта суда, вероятно, придется ждать лет пять-семь, такое мнение высказал министр юстиции Украины Павел Петренко

В любом случае, решение Международного суда, каким бы оно ни было, имеет обязательную силу и обжалованию не подлежит. При невыполнении стороной судебного решения этот вопрос можно довести до Совета Безопасности ООН

России выступит в Международном суде в качестве ответчика не впервые: в 2008 году иск против РФ подала Грузия, обвинив Москву в нарушении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2011 году, впрочем, суд постановил, что рассмотрение подобного заявления Тбилиси не входит в его компетенцию.

Другие иски

Международный суд ООН – не единственный орган, через который Украина пытается обвинить Россию. За последние три года Киев подал пять исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. На текущий момент все они находятся на стадии определения юрисдикции.

В феврале глава украинского Минюста Павел Петренко сообщил, что Киев подготовил шестой иск в ЕСПЧ против РФ. По его словам, он касается запрета "Меджлиса крымско-татарского народа"