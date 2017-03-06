Президент Республики Сербской: волю народа Крыма надо уважать

В Москве с визитом побывал президент Республики Сербской (РС — одно из государственных образований Боснии и Герцеговины) Милорад Додик . В эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Алексею Забродину он рассказал о дружбе с Россией, стремлении сербов к единству и о том, почему крымский вопрос закрыт, а Москве и Вашингтону не нужны посредники в налаживании отношений.

— Такая встреча проходит ежегодно. Хочу поблагодарить Сергея Лаврова, поскольку знаю — у него очень плотный график, но он всегда находит время для нас. У РС и России много совместных проектов. Мы обсуждали политическую ситуацию на Балканах, прежде всего в Боснии и Герцеговине (БиГ), двусторонние отношения и роль России, которую она играет на полуострове, проекты в области образования — обучение студентов из РС в России, экономическое и торговое сотрудничество. Я благодарен Москве, что ее действия всегда направлены на сохранение стабильности и мира на Балканах. Кроме того, мы поговорили о необходимости усилить медийное присутствие России в регионе. Кстати, в свое время РС не позволила БиГ ввести антироссийские санкции, поэтому вся БиГ до сих пор поддерживает товарооборот с Россией.

— На Балканах снова неспокойно. Президент Сербии Томислав Николич недавно заявил, что готов лично с автоматом в руках и со своими сыновьями пойти защищать сербов в Косово, если Приштина развяжет насилие. Могут ли косовские сербы рассчитывать на поддержку РС в случае конфликта?

— Единство Сербии и Республики Сербской не ставится под сомнение. Проблему Косово мы воспринимаем так же остро, как Сербия. Наши действия в БиГ направлены на непризнание Косово. Запад нарушил международное право в случае с Косово. И Запад проводит абсолютно разную политику в отношении Косово и РС, хотя речь идет в целом о схожих примерах. Надеюсь, что сейчас вооруженный конфликт невозможен. Если говорить о каких-то гипотетических ситуациях, то мы всегда будем вместе с Сербией.

— В 2008 году в парламенте РС обсуждался вопрос провозглашения независимости в случае, если это в одностороннем порядке сделает Косово. Сегодня Косово получило признание уже более 100 государств. На РС было оказано внешнее давление, чтобы она не реализовала свое заявление?

— Речь идет о международном признании. Если Косово станет полноправным членом крупных международных организаций, например ООН , то РС тоже обязательно предпримет шаги в этом направлении. Косово и РС — прекрасный пример двойных стандартов Запада. РС недовольна своим практическим статусом в составе БиГ. Если отталкиваться от исходного текста Дейтонских соглашений, то РС могла бы функционировать в рамках БиГ. Но в течение многих лет соглашения подвергались ревизии, что вызывает недовольство людей. Кроме того, огромное давление на РС оказывает Запад. Я хочу подчеркнуть: мы не авантюристы, мы выступаем за мир и стабильность, но хотим решить вопрос нашего статуса и наших прав.

— Вы говорили, что БиГ до 2018 года должна восстановить РС в правах, которые отражены в изначальном варианте Дейтонских соглашений (1996 год). Иначе начнется обсуждение вопроса о проведении референдума о независимости. Власти БиГ в состоянии выполнить эти требования? Через какие каналы собираетесь добиваться этого?

— БиГ до сих пор находится под управлением Запада, который стоит за нарушением Дейтонских соглашений и изменением статуса и прав РС. Чаще всего это на руку боснийским мусульманам, которые сейчас уже не хотят отказываться от того, что получили в ущерб нашим интересам. А Запад не готов признать вину в нарушении соглашений, исходный текст которых гласит: должно быть только четыре совместных политических органа в БиГ. А сейчас таких органов около 70. Это нарушение и «Дейтона», и конституции. Мы требуем пересмотреть эту политику. Весной 2018 года на конгрессе партии «Союз независимых социал-демократов» (ее возглавляет Милорад Додик. — «Известия») обсудим, к чему в итоге пришли. Кроме политического диалога с Западом и представителями БиГ — других инструментов у нас нет.

— Сейчас много говорят, что Запад пытается сделать из Балкан еще одну точку напряжения с Россией. Как не допустить, чтобы Балканы стали конфликтным полем между Россией и Западом?

— Сегодня мы сталкиваемся с экспансией со стороны Запада. В то же время есть Россия, которая в отличие от так называемых партнеров никогда не выдвигала никаких политических требований и не навязывала свою волю на Балканах. Эту точку зрения стоит рассматривать в контексте общей антироссийской истерии, которая, к сожалению, присутствует в Европе и в США. Москву боятся, и многих не устраивает, что Россия под руководством Владимира Путина вернула позиции на международной арене. Поэтому Запад сохраняет риторику холодной войны. Для РС Москва — желанный и надежный партнер. И мы очень хотим развивать двустороннее сотрудничество.

— Вас не пустили в США на инаугурацию Дональда Трампа . В этом есть вина администрации Барака Обамы ? Что вы ожидаете от политики Трампа и планируете ли личную встречу?

— Мы — за нормализацию отношений с США. Но администрация Барака Обамы буквально за два дня до своего ухода ввела санкции против меня, поэтому я и не смог посетить Америку. При этом мы готовы вести диалог с американцами и обсуждать любые вопросы. Посмотрим.

— Сейчас многие страны спорят о том, кто будет «мирить» Россию и США. Словения, Латвия и другие. Республика Сербская в рамках БиГ не хочет поспособствовать возобновлению диалога между Москвой и Вашингтоном?

— Я приветствую любое улучшение отношений между Россией и США, но Москве и Вашингтону не нужны посредники. Когда говорят о месте возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, то преследуются какие-то локальные цели. БиГ не имеет для этого ресурсов. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая самым положительным образом скажется на российско-американских отношениях. Москва и Вашингтон договорятся, и нам станет гораздо легче.

— Албанцы в Македонии сильно активизировались. Албанские партии требуют изменения государственных символов, которые бы отражали и албанскую символику. Эксперты говорят: Македонии грозит «косовский сценарий». Ситуация в стране действительно опасная?

— Македония — в очень сложной политической ситуации. Речь идет не только о внутреннем конфликте, но и о внешнем факторе. Албанскую группу, которая поддерживается Евросоюзом , президент не хочет видеть в своей коалиции. Запад этим пользуется и пытается влиять на ситуацию. Уже много лет албанцев в Македонии подначивают использовать методы, аналогичные косовским. Мы выступаем за сохранение мира и надеемся, что ситуация решится на основе конструктивного диалога внутри страны без вмешательства внешних факторов. Но если начнется конфликт в Македонии, то это будет очень опасно для всех Балкан и может закончиться развалом государства.

— После распада Югославии сербы стали разделенным народом. В исторической перспективе возможно объединение сербов в единое государство?

— В XX веке сербы больше остальных страдали на Балканах. Взять хотя бы две мировые войны. Сербский народ единственный хотел сохранить Югославию, но хорваты, словенцы, боснийцы, албанцы и другие запустили центробежные тенденции. Образование БиГ после распада Югославии было нелогичным. Тогда «большие силы» решили, что это необходимо, дабы прекратить войну. Нам сказали: РС должна остаться в БиГ на тех же принципах, на которых существовала Югославия. Сербы, хорваты, мусульмане не могли жить вместе в рамках Югославии, а в границах БиГ, получается, должны? Это иллюзия. Косово тоже оторвали от Сербии, хотя там располагается значительный сербский анклав, который фактически не имеет никаких прав. Из Хорватии изгнали в 1990-е годы около 500 тыс. сербов, лишив их прав и имущества. В Черногории тоже есть определенные ограничения прав сербов. Сербский народ разделен, поэтому надо выработать концепцию интеграционных процессов сербов, которая бы основывалась на общем менталитете. Это задача сербской политической элиты на ближайший век — работать над интеграцией сербского народа.

— Интеграция в рамках Евросоюза, в который стремится Белград, могла бы стать выходом из ситуации?

— Евросоюзу самому грозит распад. Едва ли он может способствовать интеграции сербов. Несколько лет назад ЕС смотрелся привлекательно, а сейчас всё иначе. Даже в Италии и Франции есть настроения о выходе из ЕС. Я уже молчу про Великобританию.

— Вы сказали, что РС не дала БиГ ввести антироссийские санкции, которые возникли после украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией. На Западе всё чаще увязывают снятие санкций с Минскими соглашениями, предпочитая не говорить про Крым. Возможно ли, что Запад все-таки признает Крым за Россией? И какое ваше отношение к этой истории?

— Если бы не антиконституционный переворот на майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен. Запад не признает волю народа в Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился. Сложно предсказать действия Запада, который любит двойные стандарты. Но ключевой вопрос санкций — отношения России и США. Многие страны в Европе выступают за снятие санкций, и подобные настроения только нарастают. Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы. Что касается ДНР и ЛНР, то проблема должна решаться путем диалога. Возможно, что будущее этих республик тоже связано с Россией.

— В России сербов традиционно считают братским народом. Это взаимно?

— Сербы считают Россию надежным другом, к которому можно обратиться в самые тяжелые моменты. Сербы любят Россию и русских братьев.