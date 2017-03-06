СМИ узнали, что Минздрав хочет изменить правила продажи спиртовых настоек

Минздрав РФ предлагает запретить аптекам продавать более двух флаконов спиртосодержащих настоек в одни руки, проект приказа находится на согласовании в Минюсте , пишет в понедельник газета "Известия".

"Ограничения объема тары и количества пузырьков в одни руки будет достаточно для борьбы с "аптечным" алкоголизмом. При этом ограничения не повлияют на тех, кто использовал препараты по назначению", — пишет издание со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина , который курирует алкогольную отрасль.

В Минздраве отметили, что изменения коснутся лишь некоторых препаратов, например настойки боярышника, календулы, пустырника или валерьяны, пишет газета.

Опрошенные изданием представители аптечных сетей положительно восприняли готовящуюся инициативу Минздрава, однако в ряде аптек опасаются "каруселей", когда ожидающие у входа в аптеку граждане будут просить покупателей приобрести для них настойки.

Вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где косметическим средством "Боярышник" отравились десятки людей, 77 человек погибли и 123 пострадали.