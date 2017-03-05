В Совфеде увидели угрозу для России от идеи размещения мигрантов в Грузии

По его словам, в силу давних исторических отношений России и Грузии ситуация в этой стране не может не волновать Россию.

"Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", - сказал он журналистам.

Он добавил, что в России "помнят то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе".

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии предложил открыть европейские центры для беженцев в Грузии.