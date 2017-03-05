Захарова высмеяла «схему отношений Трампа с Россией» от WP

«В центре "международного заговора" посол РФ в США Сергей Кисляк. Это круче, чем правило шести рукопожатий из фильма "Ёлки".Самое интригующее то, что на схеме не отмечена связь Кисляка с Путиным», - написала она.

Захарова уже писала, чем может обернуться публикация всех контактов Кисляка. «Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга» - в шутку констатировала она. Ранее сообщалось, что встречи американских политиков из команды Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне уже привели к отставке советника президента Майкла Флинна и неприятностям для генпрокурора США, бывшего сенатора Джеффа Сешнса