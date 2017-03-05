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Захарова высмеяла «схему отношений Трампа с Россией» от W
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала у себя на странице в Facebook опубликованную газетой The Washington Post схему отношений Трампа с Россией. Схема называется «Известные или возможные связи между командой Трампа и Россией», в ее центре посол России в США Сергей Кисляк.
«В центре "международного заговора" посол РФ в США Сергей Кисляк. Это круче, чем правило шести рукопожатий из фильма "Ёлки".Самое интригующее то, что на схеме не отмечена связь Кисляка с Путиным», - написала она.
Захарова уже писала, чем может обернуться публикация всех контактов Кисляка. «Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга» - в шутку констатировала она. Ранее сообщалось, что встречи американских политиков из команды Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне уже привели к отставке советника президента Майкла Флинна и неприятностям для генпрокурора США, бывшего сенатора Джеффа Сешнса.
Майкл Флинн Мария Захарова Сергей Кисляк Джефф Сешнс Еще 1 тег
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