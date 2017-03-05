Пираты из Нигерии освободили российских моряков

Нигерийские пираты, захватившие в феврале судно с семью моряками из России и одним украинцем, отпустили пленников. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай, передает РИА "Новости".

"Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально", - сказал Буцай.

В феврале семь российских моряков были похищены с судна BBC Caribbean. В поисках россиян участвовали нигерийские силовики, по данном инциденту проводил проверку Следственный комитет России

Впоследствии стало известно, что угрозы жизни и здоровью захваченных моряков нет.