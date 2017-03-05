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Пираты из Нигерии освободили российских моряков
Фото: AP Photo/ Farah Abdi Warsameh
Нигерийские пираты, захватившие в феврале судно с семью моряками из России и одним украинцем, отпустили пленников. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай, передает РИА "Новости".
"Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально", - сказал Буцай.
В феврале семь российских моряков были похищены с судна BBC Caribbean. В поисках россиян участвовали нигерийские силовики, по данном инциденту проводил проверку Следственный комитет России.
Впоследствии стало известно, что угрозы жизни и здоровью захваченных моряков нет.
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