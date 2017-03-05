МЖД: Украинские радикалы на влияют на движение поездов

Блокада железнодорожных путей у границ России в Конотопе (Украина), предпринятая украинскими радикалами, пока не отразилась на движении поездов в Брянской области, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Московской железной дороги (МЖД) по брянскому региону.

По словам представитель пресс-службы Инны Чикачевой, движение поездов на украинском направлении в брянском регионе не нарушено. Она также отметила, что сегодня из Брянской области в этом направлении отправлялись только грузовые поезда, все они убыли на территорию Украины. Первые пассажирские поезда украинского направления, следующие с Киевского вокзала Москвы, отправятся сегодня после 10:00 мск. По расписанию они должны прибыть на границу во второй половине дня. Тогда и можно будет говорить о ситуации в пассажирском сообщении.

Из Москвы через Брянск и далее через украинский Конотоп на Киев ежедневно ходит лишь несколько пассажирских поездов молдавского и украинского формирования, а грузовое сообщение на этом участке сравнительно небольшое, отмечают в пресс-службе Московской железной дороги.

С 25 января ветераны АТО и участники Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России) блокируют движение по железной дороге в Луганской и Донецкой областях. За это время участникам акции удалось помешать передвижению 16 тысяч вагонов.

Вчера вечером они начали возводить преграды на железной дороге в Конотопе Сумской области на границе с Россией, чтобы препятствовать грузоперевозкам между странами.