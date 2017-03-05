Мария Захарова прокомментировала "связи Трампа с Россией"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованную американской газетой The Washington Post схему отношений Трампа с Россией. В центр схемы "международного заговора", озаглавленной "Известные или возможные связи между командой Трампа и Россией", американские журналисты поместили посла России в США Сергея Кисляка

"Это круче, чем правило шести рукопожатий из фильма "Ёлки". Самое интригующее то, что на схеме не отмечена связь Кисляка с Путиным", — отметила Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с обвинениями Кисляка в контактах с представителями американской администрации напоминает охоту на ведьм.