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Мария Захарова прокомментировала "связи Трампа с Россией"
Фото: www.vesti.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованную американской газетой The Washington Post схему отношений Трампа с Россией. В центр схемы "международного заговора", озаглавленной "Известные или возможные связи между командой Трампа и Россией", американские журналисты поместили посла России в США Сергея Кисляка.
"Это круче, чем правило шести рукопожатий из фильма "Ёлки". Самое интригующее то, что на схеме не отмечена связь Кисляка с Путиным", — отметила Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с обвинениями Кисляка в контактах с представителями американской администрации напоминает охоту на ведьм.
По словам Лаврова, российскому послу вменяют в вину его общение американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Барака Обамы. "Мы не хотим и не будем обезьянничать, но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла Теффта в РФ, это была бы очень веселая картина", — отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
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