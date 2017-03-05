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Кадыров: США и их "друзья" хотят вызвать в России хаос
Фото: www.vesti.ru
Западные страны и США используют самые изощренные и грязные методы, чтобы вызвать в России хаос. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
В своем сообщении, посвященном пятилетию годовщине президентских выборов в России, он отметил, что "Америке и ее европейским "друзьям" не удалось ни на одну секунду поколебать решимость нашего национального лидера Владимира Путина превратить Россию в Великую державу". Кадыров также поблагодарил Путина за поддержку "планов превращения Чечни в самый стабильный и развивающийся регион России".
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