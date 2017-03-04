Глава МИД Британии решил посетить Россию в ближайшие недели

Представитель МИД также отметила, что визит обсуждался уже некоторое время и, в частности, во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года.

Ключевыми темами переговоров, как ожидается, будут двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии и на Украине.

При этом в МИД Британии подчеркнули, что планируемый визит Джонсона не означает возвращения к полноценным двусторонним отношениям стран, и пройдет в русле политики, основанной на принципе «сотрудничай, но остерегайся».

В октябре прошлого года Джонсон заявил, что отношение к России в мире «ужесточается из-за ее действий в Сирии», в итоге она может оказаться «изгоем».