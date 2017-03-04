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Глава МИД Британии решил посетить Россию в ближайшие недели
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон принял приглашение главы МИД России Сергея Лаврова и планирует посетить Москву в «ближайшие недели», сообщила официальный представитель британского МИД. Точные даты визита будут уточнены позднее, передает РИА «Новости».
Представитель МИД также отметила, что визит обсуждался уже некоторое время и, в частности, во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года.
Ключевыми темами переговоров, как ожидается, будут двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии и на Украине.
При этом в МИД Британии подчеркнули, что планируемый визит Джонсона не означает возвращения к полноценным двусторонним отношениям стран, и пройдет в русле политики, основанной на принципе «сотрудничай, но остерегайся».
В октябре прошлого года Джонсон заявил, что отношение к России в мире «ужесточается из-за ее действий в Сирии», в итоге она может оказаться «изгоем».
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