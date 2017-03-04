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Захарова рассказала, чем может «грозить» публикация всех контактов Кисляка в Вашингтоне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предположила, что если опубликовать все контакты российского посла Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США может возобновится гражданская война Севера и Юга.
«Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее она предупредила посла США об «опасности» общения с российскими дипломатами.
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