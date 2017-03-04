СМИ: Трамп решил отложить подготовку соглашения с Россией по борьбе с ИГ*

Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить планы, предусматривающие работу над договоренностями с РФ по борьбе с ИГ* и другим вопросам нацбезопасности.

Как говорится в сообщении, это может быть связано с давлением на команду Трампа из-за обвинений в контактах с РФ.

По данным агентства, смена внешнеполитического курса может быть связана с тем, что новые лица в окружении Трампа придерживаются более жесткой позиции по отношению к России. В частности советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, заявил один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече.

В свою очередь диппредставители западных стран в беседах с Трампом подчеркнули, что соглашение с Россией несет большие риски, заявил дипломатический источник.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в конце февраля сообщал, что президент США Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и экономике.

*Террористическая организация, запрещенная в России.