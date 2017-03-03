Захарова: посол России будет рад встретиться с Сарой Джессикой Паркер

«Я могу по секрету сказать, что если Сара Джессика Паркер так хочет встретиться с Послом России в США, то всё возможно, Сергей Иванович будет рад», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Паркер пошутила насчёт «контактов» генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком, опубликовав фотографию с надписью: «Не могла не поинтересоваться... Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?».