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Захарова: посол России будет рад встретиться с Сарой Джессикой Паркер
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию актрисой Сарой Джессикой Паркер фотографии из сериала «Секс в большом городе» с шуткой про российского посла в США Сергея Кисляка.
«Я могу по секрету сказать, что если Сара Джессика Паркер так хочет встретиться с Послом России в США, то всё возможно, Сергей Иванович будет рад», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее Паркер пошутила насчёт «контактов» генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком, опубликовав фотографию с надписью: «Не могла не поинтересоваться... Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?».
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