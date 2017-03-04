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Трамп потребовал провести расследование связей Пелоси с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси солгала по поводу её «связей с Россией», призвав провести расследование в её отношении.
«После Шумера я требую провести второе расследование — в отношении связей Пелоси с Россией и её лжи по этому поводу», — написал Трамп в своём Twitter, сославшись на материал издания Politico, в котором говорится о встрече Пелоси с послом России в США Сергеем Кисляком, состоявшейся в 2010 году.
По словам представителя Пелоси, лидер демократов имела в виду, что никогда не общалась с Кисляком лично.
Ранее Трамп призвал начать «расследование о контактах» лидера демократов в сенате Чака Шумера с Россией и российским лидером Владимиром Путиным.
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