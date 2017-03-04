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Сенаторы хотят запретить рекламировать Крым как субъект Украины
В Совете Федерации предлагают использование в рекламе искаженных географических карт России классифицировать как пропаганду нарушения территориальной целостности. С такой инициативой выступили сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторы поправок подчеркивают, что в печатной продукции, рекламе и наглядных пособиях зачастую можно встретить обозначение территории России без Крыма. Полуостров обозначают как субъект Украины, ссылаясь на классификацию в структурах Организации объединенных наций (ООН). Внесение данных поправок в российское законодательство, по мнению их разработчиков, обеспечит соблюдение правовых и этических норм в сферах рекламы, торговли, туризма и производства печатной продукции. Российское законодательство предусматривает за призывы к нарушению территориальной целостности страны штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на 4 года. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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