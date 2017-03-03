Трамп назвал лицемером Шумера, разместив его совместное фото с Путиным

"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.

На фото, которое разместил Трамп, Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики. Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.