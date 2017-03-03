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Трамп назвал лицемером Шумера, разместив его совместное фото с Путиным

Трамп опубликовал фото лидера демократов в Сенате с Путиным
Фото:
Президент США Дональд Трамп назвал лицемером лидера демократов в сенате Чака Шумера, разместив фото, на котором Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным.
"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.
На фото, которое разместил Трамп, Шумер и Путин улыбаются и держат в руках бумажные стаканчики и пончики. Где сделана фотография и является ли она подлинной, неизвестно.
Шумер настаивает на расследовании "связей Трампа с Россией" и "попыток России повлиять на выборы в США", которые в Москве опровергли. Шумер также добивается отставки генпрокурора Джеффа Сешнса на том основании, что тот встречался с российским послом Сергеем Кисляком и не упомянул об этой встрече на слушаниях в конгрессе.
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