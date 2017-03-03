В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что обвинения Киева о преследованиях журналистов в Крыму свидетельствуют об обратном — об эффективной работе правительства региона в создании условий для свободы слова. Так он в пятницу, 3 марта, прокомментировал «Ленте.ру» высказывания чиновников Мининформполитики Украины.

По словам Полонского, подобные меры Киева свидетельствуют о том, что правительство региона, наоборот, «делает все, чтобы в Крыму была настоящая свобода слова». «Все, сказанное чиновниками на Украине, надо читать наоборот, у чиновников в этой стране все происходит наоборот, через самобичевание и обвинение. Так что внесение в списки — это высочайшая оценка нашей работы», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил отсутствие практического смысла в подобной деятельности украинских чиновников. «Вместо того, чтобы переводить свои леса хоть на что-то толковое, они переводят их на производство бумаги, на которой пишут такие глупости», — высказал мнение Полонский.

Ранее в тот же день министерство информационной политики Украины сообщило о введении персональных санкций против чиновников Крыма и депутатов Госдумы , которых ведомство обвинило в «удушении свободы слова» в регионе.

Крым воссоединился с Россией по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве отмечают, что вхождение полуострова в состав РФ соответствовало нормам международного права. Кроме того, российские власти неоднократно называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.