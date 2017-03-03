Захарова опубликовала шутливый коллаж о CNN

Напомним, ранее CNN опубликовал материал с утверждением, что Кисляк «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный шпион и вербовщик». Захарова резко отреагировала на эти заявления, назвав их «каким-то позором» и проявлением «медийного вандализма». В пятницу она также рассказала, что, встретив Теффта в здании МИД, с ироний предупредила его, что он сильно рискует, общаясь с российскими дипломатами. «А вдруг CNN «узнает»?» - спросила она у него.