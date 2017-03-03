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Захарова опубликовала шутливый коллаж о CNN
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Facebook шутливую картинку, на которой изображена «очередь» к российскому послу Сергею Кисляку; коллаж она снабдила подписью «Слава CNN, героям слава!» На картинке изображены актеры Киану Ривз, Том Хэнкс в образе Форреста Гампа, которые сидят на скамейке. Рядом с ними - герой мемов Ждун. Над скамейкой - табличка с телеканалом «Звезда». К уже «ожидающим в очереди» подходит Сара Джессика Паркер, которая спрашивает: «К Кисляку кто крайний?»
Напомним, ранее CNN опубликовал материал с утверждением, что Кисляк «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный шпион и вербовщик». Захарова резко отреагировала на эти заявления, назвав их «каким-то позором» и проявлением «медийного вандализма». В пятницу она также рассказала, что, встретив Теффта в здании МИД, с ироний предупредила его, что он сильно рискует, общаясь с российскими дипломатами. «А вдруг CNN «узнает»?» - спросила она у него.
Том Хэнкс Сара Паркер Мария Захарова Киану Ривз Еще 1 тег
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