Чертей возили рылом по земле: участник штурма Пальмиры рассказал детали операции

Военный корреспондент Anna News Олег Блохин , находящийся в отрядах сирийской правительственной армии, рассказал о подробностях взятия Пальмиры на своей странице в Facebook. По его словам, штурм города был проведен так грамотно, что у террористов не было ни единого шанса.

«Зрелище было знатное, как в фильмах о ВОВ.В 7-30 был получен приказ идти на штурм. Садыки (бойцы сирийской армии - прим. ред.) выдвинулись по двум параллельным дорогам. Одна вела с юга прямо в исторический комплекс Пальмира. Вторая - в район цитадели, где расположены юго-западные ворота в Тадмор. Вначале особо сопротивления наступающие не встретили. Первые очаги сопротивления появились, когда колонна, идущая с юга к развалинам Пальмиры, достигла гостиничного комплекса. Практически в это же время схлестнулась с чертями и бригада, идущая в сторону цитадели», - рассказал Блохин.

Он написал, что боевики использовали крупнокалиберное стрелковое оружие и даже подбили одну из бронемашин с помощью ПТУР. Также террористы начали обстреливать позиции армии из минометов, но огневые точки довольно быстро удалось подавить с помощью артиллерии и вертолетов.

«В районе 11-30 садыки взяли гостиничный комплекс и к 12 вплотную подошли к древнему городу. Именно здесь у духов было больше количество огневых точек, которые сразу стали работать по садыкам. И вот тут мне довелось наблюдать классный маневр со стороны садыков.Они разделились на две группы. Одна осталась и продолжала штурм древнего города, вторая стала огибать город с юга на восток. Оборона чертей посыпалась», - поделился впечатлениями Блохин.

К 14 часам террористы оставили древний город и отступили в жилые квартиры. К 14.30 сирийская армия взяла высоту Сириятелл, и у «духов» осталась только цитадель. К 15 часам пала и она. В это время в город с востока вошла еще одна группа, и боевикам осталось только отступать. Журналист считает, что сам факт штурма не стал сюрпризом для боевиков, но то, как он был проведен, вызывает восхищение.