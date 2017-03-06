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Военные самолеты НАТО провели разведку у границ России
Военные самолеты ВМС США провели разведку рядом с Крымом и Калининградской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные сайты, отслеживающие передвижение авиации.
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и провел разведку к юго-западу от Севастополя. Бортовой номер самолета 168855.
Рядом с Калининградской областью стратегический самолет RC-135W проводил многочасовую разведывательную операцию. Бортовой номер самолета - 62-4138, позывной DANIC3. Самолет взлетел с базы Милденхолл в Великобритании.
Самолет находился в воздушном пространстве Польши над юго-восточной частью Балтийского моря, где проходят учения Балтфлота. Интенсивность полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса сильно увеличилась за последний год. Чаще всего полеты иностранных разведсамолетов проходят у берегов Крыма, возле Калининградской области, а также вблизи российских баз в Сирии. Российские военные каждый день фиксируют два-три разведывательных самолетов стран НАТО у границ страны.
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