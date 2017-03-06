Военные самолеты НАТО провели разведку у границ России

Военные самолеты ВМС США провели разведку рядом с Крымом и Калининградской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные сайты, отслеживающие передвижение авиации.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и провел разведку к юго-западу от Севастополя. Бортовой номер самолета 168855.

Рядом с Калининградской областью стратегический самолет RC-135W проводил многочасовую разведывательную операцию. Бортовой номер самолета - 62-4138, позывной DANIC3. Самолет взлетел с базы Милденхолл в Великобритании.