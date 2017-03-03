СМИ: в Чехии предложили ввести для российских туристов безвизовый режим

Депутат Европарламента , член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Яромир Кохличек считает, что для граждан РФ необходимо ввести безвизовый режим: приток российских туристов окажет положительный эффект на экономику страны. Об этом он заявил газете "Известия".

Ранее премьер и лидер Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуслав Соботка заявил, что ничто не препятствует сотрудничеству чешских социал-демократов с коммунистами , прежние ограничения свое отжили. Таким образом, после парламентских выборов правящая коалиция может быть сформирована с Коммунистической партией Чехии и Моравии (КПЧМ).

"Россия — европейское государство, и мы поддерживаем идею сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. КПЧМ всегда выступала против санкций, наложенных не только на Россию, но и на другие страны, в частности Иран. Помимо этого, мы считаем, что необходимо ввести безвизовый режим для граждан РФ, потому что приток российских туристов окажет положительный эффект на экономику страны", — приводит газета слова депутата Европарламента, члена КПЧМ Яромира Кохличека.

Как заявила газете депутат Европарламента, член КПЧМ Катерина Конечная, жителям страны необходимо предоставить возможность высказаться по поводу членства в НАТО

"Мы не согласны с евроатлантическим курсом во внешней политике, поэтому предлагаем провести референдум по вопросу членства страны в НАТО. У Праги нет необходимости быть частью военного блока, который мы считаем по своей сути агрессивным. От Чехии требуют повышения оборонных расходов, что, по нашему мнению, бессмысленно, так как нам не угрожает ни Россия, ни какое бы то ни было другое государство. Деньги можно более эффективным способом использовать для улучшений в социальном секторе", — приводит издание слова депутата.

В 1995 году ЧСДП на своем съезде в городе Богумине приняла постановление о невозможности сотрудничества с компартией и до сих пор им руководствовалась, хотя на уровне органов местного самоуправления коалиции социал-демократов и коммунистов в последние годы уже неоднократно создавались.

В настоящее время у власти в республике находится трехпартийное коалиционное правительство, состоящее из социал-демократов, центристского движения ANO и правоцентристского Христианско-демократического движения. Очередные парламентские выборы намечены на октябрь этого года.