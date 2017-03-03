Россияне против женщины-президента

Большинство россиян против того, чтобы президентом России стала женщина. В ближайшие 10–15 лет руководителем государства граждане видят только мужчину. При этом участие женщин в политике респонденты по-прежнему одобряют и хотели бы видеть их на высших государственных должностях. Такие данные приводит «Левада-центр»

54% граждан не хотели бы видеть в ближайшие 10–15 лет в качестве президента своей страны женщину, только 33% считают это возможным.

Среди опрошенных «против» высказалось более 70% мужчин всех возрастов. Ответы женщин оказались лояльнее: 59% респондентов от 18 до 24 лет положительно восприняли такую возможность, 42% в возрасте 40 лет и старше также заявили, что не против «женского руководства».

Женщины в политике

Количество тех, кто положительно смотрит на участие женщин в политике, в этом году снизилось на 10% и составило 66%. При этом с 20 до 30% за год выросло число тех, кто оценивает этот тренд негативно.

Снизилось и число тех, кто хочет, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами. Если в 2015 году «за» высказывались 64% россиян, то в этом — уже 56%. Больше за год стало и тех, кто полагает, что не должно быть равенства между женщинами и мужчинами в этом вопросе. Так ответили 38% (в 2015 году — 28%).

Продвижения по службе, уверены 48% россиян, легче добиться мужчинам. В то, что шансов больше у женщин, верит лишь 7% соотечественников. При этом 41% опрошенных указали на равенство их возможностей.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия пояснила «Известиям», что опрос приурочен к празднованию Международного женского дня, а история 8 Марта тесно связана с проблемой прав женщин. И если в целом представители обоих полов соглашаются, что у мужчин больше шансов продвинуться по службе, то во взглядах на политические права женщин отмечается существенная гендерная дифференциация.

— Девушки чаще готовы рассматривать женщин как активных участников политической и общественной жизни, — пояснила социолог. — У мужчин существенных возрастных различий в этом вопросе нет. Несмотря на то что преобладающим среди населения остается мнение о важности прав женщин, динамика общественного мнения в целом демонстрирует укрепление консервативных установок.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что в случаях, когда речь идет об абстрактных постах, люди проще представляют себе на них женщину. Однако конкретно в должности президента видеть ее не готовы.

— Женщины на государственных постах в России ассоциируются с ответственностью, честностью, исполнительностью, дисциплиной и работоспособностью, и запрос на лидера-мать есть, но встает другой вопрос — а нужен ли нам другой президент. Большинство считает, что нет, — сказал Константин Калачев.

Психолог Павел Волженков отмечает, что на результаты опроса повлиял ряд гендерных стереотипов, корни которых находятся еще в патриархальной модели поведения, где главный — мужчина, а женщина — домохозяйка.

— Многие до сих пор считают, что женщина не станет серьезно заниматься карьерой и рано или поздно уйдет в семью и ее направление придется кому-то перепоручать, — пояснил психолог.

Он также отметил, что против женщины-президента выступают люди сорока лет и старше, так как у них осталось воспоминание о кризисе конца 1990-х, когда целостность страны была под вопросом.

— Люди были заинтересованы, чтобы Россия сохранилась как государство, и нужен был волевой человек, им стал Владимир Путин . И никто бы тогда не согласился с кандидатурой женщины на этом посту. Сейчас нет такой жесткой угрозы, но у сорокалетних по инерции сохраняется стереотип, что женщина не справится с вызовами времени, — отметил эксперт.

Исследование проводилось с 17 по 20 февраля 2017 года, всего было опрошено 1600 респондентов.

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