Times: Британия разучилась работать с Россией и "перегнула палку" с Крымом

После холодной войны МИД Великобритании утратил компетентность в вопросах, связанных с Россией, в результате Лондон не смог правильно оценить ситуацию с Крымом, пишет Times.

Комитет по международным отношениям Палаты общин ранее опубликовал доклад о состоянии отношений Великобритании и России. В нем рекомендуется наладить связи между Москвой и Лондоном, пришедшие в упадок после развала СССР.

Заместитель директора Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйал считает, что британские дипломаты "столкнулись с атрофией знания, с утратой коллективной памяти". По его словам, МИД перестал интересоваться Россией, когда угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом.

"Не меньше десятилетия было очевидно, что с отношениями между Россией и Западом что-то не в порядке, но в связи с этим ничего не делалось", — подчеркивает Эйал. Он отмечает, что реакция Лондона на украинские события и воссоединение России с Крымом наглядно продемонстрировала отсутствие компетенции у британских дипломатов.

"Мало кто у нас понимал, как много Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной точки зрения. Мы не поняли, насколько все серьезно — и перегнули палку", — считает аналитик.

Эйал полагает, что правительству потребуется, "как минимум, десятилетие" на подбор компетентных дипломатических кадров.