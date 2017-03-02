В НАТО призвали Россию "отозвать признание" Абхазии и Южной Осетии

"Призываем Россию отозвать признание независимости двух регионов (Абхазии и Южной Осетии — ред.) и выразить уважение грузинских границ", — заявил генерал после встречи с министром обороны Грузии Леваном Изория , его слова приводит агентство "Интерпрессньюс".

Генерал также считает, что Россия должна участвовать в обеспечении безопасности Черного моря.

"Мы осознаем, что необходим разумный диалог с Россией с тем, чтобы РФ стала участником процесса обеспечения безопасности Черноморского региона", — сказал генерал.

Грузинские войска в 2008 году атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Россия оказывает Южной Осетии помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия — Абхазия. После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии.

Военный комитет — главный военный и старейший постоянный орган НАТО после Североатлантического совета, консультирующий по военным вопросам гражданские органы НАТО, ответственные за принятие решений — Североатлантический совет и Группу ядерного планирования.