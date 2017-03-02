Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Россия выразила протест Болгарии
Российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста министерству иностранных дел Болгарии в связи с осквернением вандалами памятника советскому солдату «Алеша». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что российская сторона выражает серьезную озабоченность циничностью действий вандалов, разрисовавших монумент нацистской символикой.
Нападение было совершено 22 февраля, когда в республике отмечается день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Болгарии.
Памятник «Алеша» был установлен в Пловдиве на холме Бунарджик в 1957 году. В 1996 году комплексу был присвоен статус памятника Второй мировой войны, что не позволяет властям республики снести монумент.
Оставить комментарий