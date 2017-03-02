Россия выразила протест Болгарии

Российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста министерству иностранных дел Болгарии в связи с осквернением вандалами памятника советскому солдату «Алеша». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Об этом сообщает ТАСС

Захарова отметила, что российская сторона выражает серьезную озабоченность циничностью действий вандалов, разрисовавших монумент нацистской символикой.

Нападение было совершено 22 февраля, когда в республике отмечается день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Болгарии.

Памятник «Алеша» был установлен в Пловдиве на холме Бунарджик в 1957 году. В 1996 году комплексу был присвоен статус памятника Второй мировой войны, что не позволяет властям республики снести монумент.