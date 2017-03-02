Песков прояснил ситуацию с бойкотом «Евровидения»

В Кремле не принимали решения о бойкоте международного музыкального фестиваля «Евровидение-2017». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Его слова передает РИА Новости

«Не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать. Безусловно, с учётом места проведения этого конкурса и возможных проблем, и безопасности, недружественного отношения и так далее определённый повод для озабоченности очевиден. Но, повторяю, каких-либо решений, насколько нам известно, не принималось», — заявил Песков.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая. Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.