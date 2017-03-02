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Песков прояснил ситуацию с бойкотом «Евровидения»
Фото: Jim Loscalzo / Zumapress / Globallookpress.com
В Кремле не принимали решения о бойкоте международного музыкального фестиваля «Евровидение-2017». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
«Не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать. Безусловно, с учётом места проведения этого конкурса и возможных проблем, и безопасности, недружественного отношения и так далее определённый повод для озабоченности очевиден. Но, повторяю, каких-либо решений, насколько нам известно, не принималось», — заявил Песков.
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов попросил руководителя Первого канала Константина Эрнста не отправлять российских участников на «Евровидение» и отменить трансляцию музыкального шоу. В своем обращении парламентарий назвал конкурс «Рейховидением». Предложение депутата поддержал певец Иосиф Кобзон, продюсер Иосиф Пригожин и Филипп Киркоров.
Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая. Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.
Дмитрий Песков Иосиф Кобзон Иосиф Пригожин Константин Эрнст Еще 2 тега
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