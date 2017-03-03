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NYT: зять Трампа также встречался с российским послом
Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер в компании с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом пишет The New York Times.
Встреча прошла в декабре в башне Трамп-Тауэр. По данным газеты, она проводилась, чтобы "установить канал коммуникации". Представитель Белого дома Хоп Хикс подтвердила, что на встрече присутствовал Флинн.
"Они в целом обсуждали отношения, и был смысл установить канал коммуникации. Джаред встречался с многими представителями других стран - в общем и целом около двух десятков человек", - рассказала Хикс.
Кушнер, Флинн и Кисляк беседовали 20 минут, после чего зять Трампа не встречался с российским дипломатом.
В то же время издание USA Today сообщает, что еще два советника избирательного штаба Трампа виделись с Кисляком - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Тема их беседы не раскрывается.
Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании связей Трампа с Россией из-за встречи с российским послом.
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