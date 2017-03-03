NYT: зять Трампа также встречался с российским послом

Встреча прошла в декабре в башне Трамп-Тауэр. По данным газеты, она проводилась, чтобы "установить канал коммуникации". Представитель Белого дома Хоп Хикс подтвердила, что на встрече присутствовал Флинн.

"Они в целом обсуждали отношения, и был смысл установить канал коммуникации. Джаред встречался с многими представителями других стран - в общем и целом около двух десятков человек", - рассказала Хикс.

Кушнер, Флинн и Кисляк беседовали 20 минут, после чего зять Трампа не встречался с российским дипломатом.

В то же время издание USA Today сообщает, что еще два советника избирательного штаба Трампа виделись с Кисляком - Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. Тема их беседы не раскрывается.