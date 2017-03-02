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"Предвыборный выпад": Тимакова прокомментировала "резиденции Медведева"
Публикации оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве являются пропагандистским выпадом, завила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, слова которой приводит ТАСС.
"Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - заявила Тимакова.
Ранее фонд, возглавляемый Навальным, опубликовал материал об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру.
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