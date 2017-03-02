«Предвыборный выпад»: Тимакова прокомментировала «резиденции Медведева»

"Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - заявила Тимакова.

Ранее фонд, возглавляемый Навальным, опубликовал материал об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру.