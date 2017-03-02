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"Это медийное дно": Захарова ответила на публикацию CNN
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала "дном" публикацию CNN о контактах генпрокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком.
"CNN: Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик... Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?" - написала Захарова.
По данным американского телеканала, генпрокурор США Джефф Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком до выборов президента, прошедших в Штатах в ноябре 2016 года. В первый раз Сешнс пообщался с Кисляком в июле 2016 года, когда был старшим членом Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников нынешнего президента США Дональда Трампа. В сентябре Сешнс, уже занимавший пост сенатора от штата Алабама, встретился с Кисляком в своем офисе.
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