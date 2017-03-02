«Это медийное дно»: Захарова ответила на публикацию CNN

"CNN: Посол России в США С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик... Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?" - написала Захарова.

По данным американского телеканала, генпрокурор США Джефф Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком до выборов президента, прошедших в Штатах в ноябре 2016 года. В первый раз Сешнс пообщался с Кисляком в июле 2016 года, когда был старшим членом Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников нынешнего президента США Дональда Трампа . В сентябре Сешнс, уже занимавший пост сенатора от штата Алабама, встретился с Кисляком в своем офисе.