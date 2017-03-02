Захарова ответила на публикацию CNN о «контактах» Сешнса и Кисляка

Дипломат представила выдержку из материала CNN, где говорится, что «посол России в США Сергей Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».

«Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?», — отметила Захарова.

Ранее Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы.