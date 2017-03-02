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Захарова ответила на публикацию CNN о «контактах» Сешнса и Кисляка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию телеканала CNN о «контактах» генерального прокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка.
Дипломат представила выдержку из материала CNN, где говорится, что «посол России в США Сергей Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».
«Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?», — отметила Захарова.
Ранее Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями выборы.
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