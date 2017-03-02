Найдены возможные кадры отречения Николая II

Телеканал «Звезда» впервые публикует уникальные кадры с императором Николаем II, которые могли быть сняты в 1917 году незадолго до отречения от престола тогдашнего главы государства или даже непосредственно в день отречения 2 марта 1917 года (по старому стилю). Редкая кинохроника все это время находилась в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске.

Эти кадры ранее никогда не появлялись в открытом доступе. Историки не исключают, что кинохроника, официально датированная 1915-1916 годами, могла быть ошибочно описана архивариусами. Именно поэтому ранее на нее не обращали внимания. Считалось, что кинохроники отречения от престола Николая II не существует.

Хроника снята в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве. Других подробностей о съемке нет, но даже при первом взгляде на архивные кадры становится ясно, что они смонтированы из нескольких частей.

В одном из фрагментов ролика Николай II выходит из вагона поезда и идет по дорожке к зданию своей Ставки, проходя при этом через ворота с надписью «Калитка». Также снят царский поезд Николая II, стоящий на путях. Именно в этом поезде император подписал манифест об отречении.

В целом весь указанный эпизод хроники из Российского государственного архива кинофотодокументов можно разбить на три смысловые части, снятые, очевидно, в разное время.

Это выход Николая II из поезда и его проход по дорожке от станции к дому; встреча Николая II с Великим князем Николаем Николаевичем; стоящий на путях императорский поезд и проход от него царской свиты.

Когда именно были сделаны те или иные кадры хроники, точно установить уже крайне сложно. Очевидно лишь то, что это период между зимой 1915 года и мартом 1917 года.

С большой долей вероятности встреча Николая II с Великим князем Николаем Николаевичем была снята в ноябре 1916 года, когда до Февральской революции оставались считанные месяцы. Это значит, что кадры императорского поезда на путях не обязательно могли быть сделаны в Ставке в Могилеве - их также можно было снять и в конце февраля на одной из станций, когда Николай со свитой пытался проехать в Царское село для усмирения петроградского восстания, и в Пскове, где царский поезд остановился 1 марта. 2 марта 1917 года (15 марта по новому стилю) в вагоне поезда, стоящем в Пскове, последний российский император Николай II подписал манифест об отречении от престола.