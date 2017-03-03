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Киев вводит санкции против "душителей свободы слова" в Крыму
На Украине ввели персональные санкции в отношении чиновников Крыма и депутатов Государственной думы. Киевские власти обвиняют их в «удушении свободы слова» на полуострове. С таким заявлением выступили в министерстве информационной политики Украины. Об этом сообщает «Укринформ».
«Для нас очень важно, чтобы те люди, которые совершают преступления на временно оккупированной территории (так украинские власти называют территорию Крыма – прим. Рамблер/новости), получили за это наказание... Находить пути и наказать этих людей, привлекать их к ответственности нужно. И составление этого списка и последующая работа с ним является одним из путей привлечения к ответственности», - заявила советник главы ведомства Юлия Каздобина.
Ограничения введены в отношении более 60 человек, среди которых министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов, глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Также украинские власти возбудили против этих людей уголовные дела. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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