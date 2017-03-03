Киев вводит санкции против «душителей свободы слова» в Крыму

На Украине ввели персональные санкции в отношении чиновников Крыма и депутатов Государственной думы . Киевские власти обвиняют их в «удушении свободы слова» на полуострове. С таким заявлением выступили в министерстве информационной политики Украины. Об этом сообщает «Укринформ»

«Для нас очень важно, чтобы те люди, которые совершают преступления на временно оккупированной территории (так украинские власти называют территорию Крыма – прим. Рамблер/новости), получили за это наказание... Находить пути и наказать этих людей, привлекать их к ответственности нужно. И составление этого списка и последующая работа с ним является одним из путей привлечения к ответственности», - заявила советник главы ведомства Юлия Каздобина.