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Сешнс рассказал о своем разговоре с российским послом

Сешнс раскрыл детали своего разговора с российским послом
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Генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что на встрече с послом РФ в США Сергеем Кисляком обсуждал вопросы терроризма и конфликта на Украине.
Выступая в четверг на пресс-конференции, он заявил, что инициатором встречи выступил посол РФ. В беседе принимали участие члены команды Сешнса, который в 2016 году занимал пост сенатора.
"Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол", — сказал Сешнс.
Он добавил, что "не помнит, чтобы обсуждал какие-то политические вопросы".
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