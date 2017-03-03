Сешнс рассказал о своем разговоре с российским послом

Генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что на встрече с послом РФ в США Сергеем Кисляком обсуждал вопросы терроризма и конфликта на Украине.

Выступая в четверг на пресс-конференции, он заявил, что инициатором встречи выступил посол РФ. В беседе принимали участие члены команды Сешнса, который в 2016 году занимал пост сенатора.

"Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол", — сказал Сешнс.

Он добавил, что "не помнит, чтобы обсуждал какие-то политические вопросы".