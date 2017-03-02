Русский язык хотят защитить на Украине на государственном уровне

«Я и группа депутатов выступаем против создания мононации в Украине, поскольку мы — разнообразная страна с точки зрения взглядов, этносов, происхождения, культуры — и это наше богатство», – сообщил он.

Балицкий добавил, что на русском языке разговаривает половина населения страны и потому он тоже должен получать государственную поддержку, на нем должны выходить книги и брошюры, его должны преподавать в школах.

Надо заметить, что законопроект выносится на обсуждение уже второй раз.

Депутат заявил, что будет продолжать добиваться поддержки русского языка на государственном уровне, несмотря на то, что ему приходится сталкиваться с грозами в свой адрес и в адрес своей семьи.